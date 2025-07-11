PLANTは、新コンセプトインショップ「Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店にて2025年7月12日(土)にオープンします。 Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)  所在地：福井県福井市三留町21号4番地営業時間：年中無休8:00〜21:30 PLANTは、新コンセプトインショップ「Quattro Kitchen(クワトロ キッチン)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店にて2025年7月12日(土)にオープンします