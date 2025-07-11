【「グラビアチャンピオン」VOL.９】 7月31日 発売予定 価格：1,760円 【拡大画像へ】 秋田書店は、7月31日発売予定の雑誌「グラビアチャンピオン」VOL.9の表紙を公開した。 「グラビアチャンピオン」VOL.9の表紙と巻頭特集を飾るのは、日向坂46の藤嶌果歩さん。また、裏表紙と巻末特集には、日向坂46の宮地すみれさんが登場する。グラビアやロングインタビューなどが