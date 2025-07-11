全国的にも感染が拡大している「百日せき」。県内では高止まりが続いていて、ことしの累積患者数は2400人を超え、去年の約20倍となっています。県が10日に発表した感染症情報によると直近の7月6日までの1週間で報告のあった患者数は179人で前週の172人より増加しています。ことし1月からの累計では2473人となり、去年1年間の約20倍となっていて過去最多の更新が続いています。国立健康危機管理研究機構によると2025年の患者数はこ