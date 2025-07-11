「しるし」は、2025年6月12日(木)より、自社で設計・製造を行う極小・超省エネのマイニングマシンの最新バージョン「Web3 Maker®︎ 5.0」の販売を開始。 しるし「Web3 Maker®︎ 5.0」 ・製品サイズ ：26.6mm × 21mm × 10mm・重さ ：約7g(業界最小・最軽量)・消費電力 ：1W未満・発熱 ：発熱ほぼ無し・価格 ：90,0