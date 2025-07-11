お笑いコンビ・平成ノブシコブシの徳井健太（44）が10日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「ぶっ飛びキャラ」だった若手時代について語った。「海外ロケ行って無茶するみたいな。ノーリアクション芸というか。食べれないようなものを食べてもノーリアクションだし、高い所からも簡単に飛び降りるみたいな」と体を張っていた徳井。「ぶっ飛びキャラを得てしまったから、クイズ番組出ても