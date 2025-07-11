大黒天物産が大幅反発している。１０日の取引終了後に発表した２６年５月期連結業績予想で、売上高３１２９億円（前期比６．８％増）、営業利益１０３億円（同５．０％増）、純利益６９億円（同１．９％増）と３期連続営業最高益更新を見込むことが好感されている。 ３０店舗の新規出店と１１店舗の既存店改装を計画していることが牽引する。また、店舗数の増加により中国及び関西の両センターの稼働率上昇に伴うコス