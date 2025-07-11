お笑い芸人の田津原理音（32）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。転倒してケガをしたため12日の単独ライブを延期することを報告した。田津原は「劇場のホームページ等でもお知らせがあったとおり7/12の単独ライブが延期になってしましました」と報告。「来てくださる予定だった方本当に本当にすみません！！」と謝罪した。「理由としましてはホームセンターにネタで使うネジとナットとブランケットを買いに行く道中