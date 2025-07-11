漫画「八神くんの家庭の事情」「鬼切丸」などで知られる漫画家の楠桂さんが2025年7月11日にXで、元夫が不倫していた相手が楠さんの漫画を読んだとのエピソードを投稿した。Xでは、元不倫相手の発言に「意味がわからない」と困惑や驚きの反響が寄せられている。元夫の不倫相手の発言に困惑「喜ぶところなのか...」楠さんをめぐっては、3月11日にXで、夫が「浮気して他の男とデキ婚した中学の同級生の元カノと、10年以上の繰り返しゲ