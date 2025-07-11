サッカーのAFCチャンピオンズリーグエリートの川崎フロンターレ対上海申花（中国）の試合で、中国人のサポーターが日本人のサポーターから暴行を受け、けがをする事件があった。神奈川県警は、今年3月12日に等々力陸上競技場で行われた同試合を観戦中、中国人男性（41）の顔面などを殴り、鼻骨骨折など全治6週間の重傷を負わせたとして、埼玉県川口市の土木業・久保田淳容疑者（53）を傷害容疑で逮捕した。報道によると、川崎フロ