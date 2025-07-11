ジャングルは、「おらぁグズラだど」より、のんきで優しい怪獣「グズラ」のソフビフィギュアを発売します。 ジャングル「おらぁグズラだど」グズラ ソフビフィギュア  ■仕様：塗装済完成品フィギュア■発売日：2025年12月発売予定■価格：参考価格 16,500円(税込)■対象年齢：15才以上■商品サイズ：全高約140mm■素材：PVC■生産国：日本  ジャングルは、「おらぁグズラだ