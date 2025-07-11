フランス・パリ在住の元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（56）が2025年7月6日、自身のインスタグラムを更新し、パリの猛暑について報告した。「景観を損ねるため室外機を取り付ける事が出来ない」「数日前のフランスの異常な暑さは、日本でもニュースになっていたのですね」そう切り出した中村さんは「26年前、パリに住み始めたときには『気温が30度を超えるのは年に数日』と言われていました」としつつも、「でも今は...4