ＩＮＣＬＵＳＩＶＥが３日ぶりに反発している。午後０時３０分ごろ、子会社ＬＡＮＤＩＮＳＩＧＨＴの農地調査ＡＩ支援サービス「圃場（ほじょう）ＤＸ」が、デジタル庁の「技術カタログ」に掲載されたと発表しており、需要増への期待から買われているようだ。 技術カタログは、アナログ規制の見直しを進めるデジタル庁が、代替技術として活用可能性がある製品・サービスを整理・公開するもの。「圃場ＤＸ」は