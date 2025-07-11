「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で東宝が「買い予想数上昇」２位となっている。 １１日の東証プライム市場で東宝が３日続伸。同社の２６年２月期の連結営業利益は前期比１１．９％減の５７０億円と減益予想。前期業績を押し上げた「ゴジラ－１．０」の国内外の配信権収入の剝落や帝国劇場の一時休館の影響などが響く見通しだ。ただ、市場には業績の増額修正期