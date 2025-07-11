レノバが後場下げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、子会社御前崎港バイオマスエナジーが保有する御前崎港バイオマス発電所が運転を停止したと発表しており、嫌気されている。６月２９日の運転中にボイラー付帯設備から漏水が発生し、点検の結果、ボイラー付帯設備における不具合が確認されたという。今後、９月中の運転再開に向けて、補修工事を進めるとしている。なお、２６年３月期業績への影響は軽