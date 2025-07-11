【ソウル共同】韓国国防省は11日、米空軍のB52戦略爆撃機が参加する日米韓3カ国共同訓練を同日、韓国南部・済州島の南方の空域で実施したと発表した。同省によると、B52が朝鮮半島上空に展開するのは今年初めて。