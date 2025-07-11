五島市で地元の高校生が、県外の社会人と九州の未来について語り合う意見交換会が行われました。 意見交換会は、社会課題の解決や、新たなビジネスの創出について議論する『ONE KYUSHUサミット＝九州未来戦略会議』が、この秋行われるのを前に開かれました。 参加した高校生たちは、映像制作や地方創生に取り組む社会人と、島の人口減少への対策や移住者との共生などについて議論を交わしました。 （高校生） 「社会