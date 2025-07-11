【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「カッコつけんでええんよな！」（末澤誠也） Aぇ! groupが7月22日発売の『Myojo』（みょうじょう／集英社刊）9月号の通常版・ちっこい版で表紙・裏表紙を飾り、中面の特集12ページにも登場する。 結成6周年にリリースしたファーストアルバムを引っ提げて全国7都市30公演、36万人を動員したアリーナツアーを成功させたAぇ! group。2026年春にはメンバ&