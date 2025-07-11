■七三分け＆丸メガネの北村・サスペンダーに赤いシャツを着た高橋・開襟シャツ姿でほほ笑む鳴海がグラスを重ねる 【写真】北村匠海・高橋文哉・鳴海唯が屋台で乾杯する『あんぱん』ショット NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、北村匠海・高橋文哉・鳴海唯の乾杯ショットを公開した。 北村は主人公・柳井嵩を、高橋は嵩の同級生・辛島健太郎を、鳴海は新人新聞記者・小田琴子を演じている。 ポストには「屋