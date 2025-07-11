世界最大級の年金基金とされる、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は7月4日に2024年度の資産運用状況を発表した。運用収益は1兆7334億円のプラスと前年度の45兆4153億円のプラスから大幅に縮小した。プラスは5年連続。運用資産全体の収益率は0.71％となり、運用資産は249兆7821億円と前年の245兆9815億円からわずかな伸びにとどまった。その資産構成(オルタナティブ資産を含むベース)は国内株式が61兆6186億円、国内債