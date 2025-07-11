卓球USスマッシュ卓球の国際大会、USスマッシュが10日（日本時間11日）、米ラスベガスで行われた。女子シングルス3回戦で、世界ランク6位の張本美和（木下グループ）と同9位の早田ひな（日本生命）が激突。早田がフルゲームの死闘の末、3-2で日本人対決を制して準々決勝に進出した。試合開始からエンジン全開だったのは17歳の張本だ。第1ゲームを3連続得点でスタートすると、中盤の6連続得点で一気に突き放し、11-3で先取した