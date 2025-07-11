◇バレーボール ネーションズリーグ2025 予選ラウンド第3週(9日〜14日)バレーボールの世界最強国を決める『ネーションズリーグ』の日本ラウンド第2戦。韓国との対戦が10日行われ、日本はセットカウント3-0(25ー21、27ー25、25ー22)で勝利。この試合で代表初スタメンを飾った秋本美空選手が試合後にインタビューに応じました。世界ランク5位の日本は同34位の韓国相手にキャプテンの石川真佑選手がベンチにまわり、元日本代表の大友