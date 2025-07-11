5人組グループ・Aぇ! groupが、22日発売の『Myojo』9月号の通常版・ちっこい版（集英社）で表紙・裏表紙を飾り、中面の特集12ページにも登場する。グループでも個人でも活動がめざましい、今、波に乗るメンバーがそろった、グルーヴ感のある表紙に注目だ。【写真】さわやかな笑顔でリラックスするAぇ! group「カッコつけんでええんよな！」(末澤誠也)とカメラの前で自然体でいることを意識して撮影した5人。通常版の表紙では、