第84期順位戦Ｂ級１組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は２回戦全６局の一斉対局が東西の将棋会館で行われました。このうち、東京・将棋会館で行われた伊藤匠叡王―佐藤康光九段の一戦は79手で伊藤叡王が勝利。開幕２連勝で自身初となるＡ級昇級に向け好スタートを切りました。○剛腕流のダイレクト向かい飛車今期のＢ級１組は２つの昇級枠を13名で争うもの。広瀬章人九段・菅井竜也八段らＡ級経験者から服部慎一郎