◇卓球・USスマッシュ（2025年7月10日米ラスベガス）女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が同9位の早田ひな（日本生命）と対戦し、2―3で敗れて8強入りを逃した。第1ゲームを11―3で圧倒するも、第2ゲームを6―11で落とす。第3ゲームは9―11と競り負けたが、第4ゲームは11―9と競り勝ってイーブンとした。迎えた最終の第5ゲームは、開始から5連続ポイントを奪って流れをつかむ。