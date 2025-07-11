【カードゲーム チョコボのクリスタルハントデラックス】 11月29日 発売予定 価格：3,960円 スクウェア・エニックスは、「カードゲーム チョコボのクリスタルハントデラックス」を11月29日に発売する。価格は3,960円。同社オフィシャルECサイト「SQUARE ENIX e-STORE」で予約を受け付けている。 本商品は、カードゲーム「チョコボのクリス