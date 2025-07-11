アリナミン製薬の整腸薬ブランド「ビオスリー」は7月11日、おなかに寄り添う3つのキャンペーン「夏のおなかに3ついいことビオスリー」を開始した。夏のおなかに3ついいことビオスリー夏は、冷たい飲みものの摂りすぎやクーラーによる冷え、食欲不振などにより、おなかの調子を崩しやすい季節。そのため、夏ならではのおなかの不調によって、イベントや夏を楽しみきれていない人がSNSでも多く見受けられる。ビオスリーは、小腸〜大