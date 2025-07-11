【新華社宣城7月11日】中国安徽省宣城市芤県琴渓鎮の旵山（たんさん）村でこのほど、夜空のタイムラプス撮影が行われた。撮影時間は10時間に及び、天体がくっきりとした軌道を描きながら移動する様子が、幻想的な映像美を生み出している。（馬国喜、胡峰、趙思蒅）