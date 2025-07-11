超党派の日中友好議員連盟会長を務める自民党の森山幹事長は１１日午前、何立峰（フォーリーフォン）・中国副首相と大阪市内で約３０分間、会談した。両氏は、中国政府が２００１年９月から停止している日本産牛肉の輸入の再開に向けた作業を加速させることで一致したとみられる。何氏は輸入再開に必要な日中間の協定について、発効に向けた国内手続きの完了を説明した模様だ。検疫に関する協力などを定めた「日中動物衛生検疫