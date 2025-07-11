東京大学は１１日、２０２７年秋に開設する５年制の新学部「カレッジ・オブ・デザイン」の入試概要を発表した。主に日本の高校生を想定した「Ａ方式」と、海外からの留学生を想定した「Ｂ方式」の試験を設け、各５０人ずつ、計１００人を選抜する。Ａ方式は、大学入学共通テストの結果に加え、高校の調査書（または成績証明書）、受験生が論述する「エッセー」、東大が指定する英語試験の結果などの書類と、英語による面接で合