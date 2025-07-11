参議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。11日は、れいわ新選組の戦略と課題をお伝えします。選挙戦で野党各党が物価高対策として消費税の減税を訴える中、れいわ新選組の山本代表は、結党した6年前から廃止を訴えてきたとアピールしています。れいわ新選組・山本代表：今すぐ消費税廃止。消費税は廃止だと持ち出したのがれいわ新選組です。消費税をやめて、この国を復活させたい。消費税をめぐっては、FNNの世論