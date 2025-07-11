チェルシーのイングランド代表FWノニ・マドゥエケのアーセナル移籍が決定的となっている。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がおなじみの「Here we go！」を出し、クラブ間交渉も最終段階の模様。移籍金5200万ポンドの5年契約だと伝えられている。しかし、『METRO』によればアーセナルファンはこの獲得を望んでいないという。その理由はデータに表れていると同紙は報じた。左右のウイングをこなせるとい