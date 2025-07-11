ピエール・エメリク・オバメヤンが再びヴェロドロームのピッチに立つ可能性が現実味を帯びてきた。『L'Équipe』や移籍情報のスペシャリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏によると、オリンピック・マルセイユの幹部は6月末、オバメヤンおよびその代理人と接触。復帰の意思確認を行ったという。現在36歳のオバメヤンは、サウジアラビア1部のアル・カーディシーヤに所属していたが、間もなく契約2年目を残したままクラブを離