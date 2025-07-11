国際サッカー連盟（FIFA）は10日、最新のFIFAランキングを発表した。ランキング上位20チームは以下の通り。1．アルゼンチン2．スペイン3．フランス4．イングランド5．ブラジル6．ポルトガル（△1）7．オランダ（▼1）8．ベルギー9．ドイツ（△1）10．クロアチア（△1）11．イタリア（▼2）12．モロッコ13．メキシコ（△4）14．コロンビア15．アメリカ（△1）16．ウルグアイ（▼3）17．日本（▼2）18．セネガル（△1）19．スイス（