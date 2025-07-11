毎週木曜日に『DAZN』で最新作が発表されている「内田篤人のFOOTBALL TIME」。今回はサウサンプトンに所属している日本代表DF菅原由勢がゲスト出演し、MCを務める内田篤人とトークを行っていた。そのエンディングでは、内田が「旗手怜央くんの選手としての印象は？」と質問する場面があった。それに対して菅原は以下のように答えていた。菅原「もっと代表で出場機会を得てもいいだろうなと思います。練習ではサブ組で一緒にやるん