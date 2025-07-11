Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。オフィススイートは、新時代へ。Microsoftは、「Microsoft 365 Personal」および「Microsoft 365 Family」に生成AIアシスタント機能の「Copilot」を統合。サブスクリプションを購入し、Microsoftアカウントにサインインするだけで、Microsoft 365アプリ上で「Copilot」を利用できるように