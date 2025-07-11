ジェーシービー（JCB）は、「THE GINZA LOUNGE（MATSUYA GINZA JCB）」を7月9日にオープンした。プレミアムカード会員向けのサービスリニューアルの一環。ソフトドリンクのほか、茶菓子を提供する。対象者は、JCB ザ・クラス会員、対象利用集計金額が年間500万円（税込）以上のJCBプラチナ会員、海外発行JCBカードの最上位カード会員。営業時間は午前10時から午後7時まで（最終入室は午後6時半）。休業日は松屋銀座店に準じる。料