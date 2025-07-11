ホテルニューオータニ幕張は、「新江戸かき氷」3種を日本料理「千羽鶴」で提供する。まろやかな甘みの「和三盆」、果実味あふれる「いちご」、南国の香り漂う「マンゴー」の3種類を提供する。「和三盆」は天然氷の中に白玉、羊羹ゼリー、黒蜜あんこを忍ばせ、和三盆ソースをかける。「いちご」は福岡の特選いちご「博多あまおう」から作られたあまおう100％のソースを合わせる。「マンゴー」は果肉入りのマンゴーゼリーと黒蜜ゼリ