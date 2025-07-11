◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）巨人は１１日、イースタン・日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は育成２年目右腕・園田純規投手。６月１４日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦初登板初勝利を挙げるなど、ここまで２軍戦３試合に登板して３勝０敗、１７イニングで自責３の防御率１・５９とアピールを続ける新星が、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線ではエリエ・ヘルナンデ