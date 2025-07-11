横浜FCは11日、モンテディオ山形からMF〓江麗央を完全移籍で獲得したことをクラブ公式サイト上で発表した。1998年6月27日生まれの〓江は、現在27歳。東福岡高等学校2年次に全国高校サッカー選手権大会優勝に貢献すると、2017シーズンよりガンバ大阪に入団した。2020シーズンにはFC町田ゼルビアに期限付き移籍。2021シーズンからは完全移籍に移行し、2023シーズン途中まで同クラブに在籍した。2023年7月には山形へ完全移籍で