参院選を前に、外国人に関連する問題について、X上で関心が集まっている【映像】外国人に関する各党の主な政策とは？ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、ウズベキスタン出身でTrusted CEO／連続起業家のファリザ・アビドヴァ氏と、「参院選×外国人政策」の見方について考えた。参院選に関連して7月3日〜9日までの間のX上の投稿を分析すると、外国人問題に関する話題が多く投稿されていることがわかった。個別の投稿内容を