11日は、東海から九州で大気の状態が不安定で局地的に激しい雨が降る見込みです。すでに宮崎県には大雨警報が発表されていて、土砂災害などに警戒が必要です。宮崎県では11日朝までに神門で43.5mmの激しい雨が降りました。現在、宮崎県南部に大雨警報が発表されていて、11日は九州南部を中心に局地的に非常に激しい雨が降るおそれがあります。午後は東海から九州では発雷確率が高くなっていて、局地的に雨雲が発達する可能性があり