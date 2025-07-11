シンガポール在住の元レースクイーン市原彩花が11日までにインスタグラムを更新。結婚と出産を報告した。市原は「7月10日、37歳の誕生日に、結婚と出産のご報告です」と和装やウエディングドレス姿で撮影した相手男性とのツーショットを複数公開。「旦那さんは一つ年上の日本人で、面白くて頼りになる人です」と紹介し、「家族3人でシンガポールで生活していきますこれからもあーちゃんファミリーをよろしくお願いします」と呼び