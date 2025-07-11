元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）が番組初の女性ゲストとして出演。自宅が整理整頓されていると明かした。事前VTRで放送作家でタレントの野々村友紀子から取材を受けた。「心地よく生きるための行動や哲学は？」と聞かれた田中は「家がとってもキレイ」と自画自賛した。「物が出てないんですよ。それが何でできるかって、ワンちゃんと私だけの生活で汚くなり