X JAPANのYOSHIKIが11日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の進退など、今後の方針について思いをつづった。YOSHIKIは昨年10月、3度目の首の手術を行い、成功しているが、9日に「実は今、医者から自分がDrummerとして続けるか、引退すか決断の時をせまられていて...」と投稿。「来年ドラマーとしても、世界ツアーが決まりそう。でも先週ドクターストップがかかった。どうする？」と自問自答し、ファンに向けても「みんなだったら