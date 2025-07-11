今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第15週「いざ！東京」の第75回が7月11日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】嵩たちを助けてくれた親切な女性に見えたが実は…＊以下7月11日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞