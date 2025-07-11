綾瀬はるかさん主演のドラマ『ひとりでしにたい』（NHK総合、土曜午後10時〜）の第3回「ＹＯ！熟年離婚は終活の敵！」が7月12日に放送されます。【写真】那須田の言葉に打ちのめされる鳴海主人公の山口鳴海は39歳。愛猫と暮らしながら、推し活に打ち込み、1人暮らしを満喫しています。しかし、憧れていた独身の伯母が孤独死したことをきっかけに、「1人で死にたくない」と焦って婚活を始めるもののうまくいきません。方向転換した