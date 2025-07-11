メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県で、11日から夏の交通安全県民運動が始まり、出発式が行われました。 夏の交通安全県民運動の出発式には愛知県の大村秀章知事や、アイドルグループ「僕が見たかった青空」のメンバーで名古屋市出身の今井優希さんなど約90人が参加しました。 参加者らは愛知県庁近くの横断歩道で、横断中の死亡事故を防ぐため手をピンとあげ横断の意思を見せる「ハンド・アップ」を実践