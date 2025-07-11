メ～テレ（名古屋テレビ） 偽のルイヴィトンの財布を販売目的で所持したとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。 商標法違反の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍の会社役員、ブイ・ヴァン・ナム容疑者（31）です。 警察によりますとナム容疑者は2日、名古屋市東区のビルの一室にある美容室で偽のルイヴィトンの財布2点を販売目的で所持し商標権を侵害した疑いが持たれています。 警察はナム容疑者の認否を明らか