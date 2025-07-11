【Mini Memory クマ吉くん／うさみちゃん】 7月11日 商品化発表 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「Mini Memory クマ吉くん／うさみちゃん」の商品化を発表した。 本商品はアニメ「ギャグマンガ日和GO」より「名探偵うさみちゃん」のエピソードに登場する「うさみちゃん」と「クマ吉くん」を立体化したもの。 公開された原型では盗んだスクール水着を着た「ク