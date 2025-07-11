SHISEIDOのブランドを象徴する話題の美容液「アルティミューン」と、NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』の主題歌「芒に月」を発表し、世代を超えて支持されている椎名林檎さんとのコラボキャンペーン「ストレス解放区」が7月9日（水）よりスタート。書き下ろし楽曲の配信や期間限定のポップアップイベントも開催されます【写真】椎名林檎さん新曲のMVに出てくる、あのアイテムも…* * * * * * *SHISEIDOの美容液アルティミューンと